Под властью антициклона: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни

Ночью в Украине ожидаются туманы.

На выходных в Украине будет солнечно / УНИАН

В ближайшие дни из-за влияния антициклона в Украине будет тепло и солнечно.

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В течение 13-14 октября ожидается высокое атмосферное давление, ночью туманы, а днем - ясная погода. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"13-14 октября в Украине антициклон, высокое атмосферное давление, ночные туманы, дневное солнце, ночная прохлада, дневное тепло, словом, замечательная комфортная погода.

Покрова, День защитников Украины и суббота завтрашняя подарят нам +14...+19 градусов, на западе и юге +17...+22 градуса", - говорится в сообщении.

В Киеве на выходных ожидается солнечная погода. Ночью +6...+9 градусов, днем +15...+17 градусов.

По словам Диденко, такая погода сохранится в Украине и в течение следующей недели.

Напомним, 12 октября в западных и центральных областях Украины ожидается туман, ухудшение видимости до 200-500 м.