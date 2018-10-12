Под властью антициклона: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни
Ночью в Украине ожидаются туманы.
В ближайшие дни из-за влияния антициклона в Украине будет тепло и солнечно.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами температура до +22° (карта)
В течение 13-14 октября ожидается высокое атмосферное давление, ночью туманы, а днем - ясная погода. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"13-14 октября в Украине антициклон, высокое атмосферное давление, ночные туманы, дневное солнце, ночная прохлада, дневное тепло, словом, замечательная комфортная погода.
Покрова, День защитников Украины и суббота завтрашняя подарят нам +14...+19 градусов, на западе и юге +17...+22 градуса", - говорится в сообщении.
В Киеве на выходных ожидается солнечная погода. Ночью +6...+9 градусов, днем +15...+17 градусов.
По словам Диденко, такая погода сохранится в Украине и в течение следующей недели.
Напомним, 12 октября в западных и центральных областях Украины ожидается туман, ухудшение видимости до 200-500 м.
Погода в Украине
- Винница+18°... +3°
- Днепр+19°... +5°
- Донецк+18°... +4°
- Житомир+17°... +4°
- Запорожье+19°... +7°
- Ивано-Франковск+21°... +3°
- Киев+18°... +4°
- Кировоград+19°... +3°
- Луганск+19°... +3°
- Луцк+21°... +6°
- Львов+20°... +7°
- Николаев+20°... +6°
- Одесса+19°... +6°
- Полтава+18°... +6°
- Ровно+21°... +4°
- Симферополь+18°... +9°
- Сумы+18°... +3°
- Тернополь+19°... +4°
- Харьков+19°... +5°
- Херсон+20°... +7°
- Хмельницкий+19°... +3°
- Черкассы+17°... +3°
- Чернигов+19°... +1°
- Черновцы+19°... +4°