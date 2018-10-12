Под властью антициклона: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни

13:57, 12 октября 2018
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Ночью в Украине ожидаются туманы.

На выходных в Украине будет солнечно / УНИАН
На выходных в Украине будет солнечно / УНИАН

В ближайшие дни из-за влияния антициклона в Украине будет тепло и солнечно.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами температура до +22° (карта)

В течение 13-14 октября ожидается высокое атмосферное давление, ночью туманы, а днем - ясная погода. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"13-14 октября в Украине антициклон, высокое атмосферное давление, ночные туманы, дневное солнце, ночная прохлада, дневное тепло, словом, замечательная комфортная погода.

Покрова, День защитников Украины и суббота завтрашняя подарят нам +14...+19 градусов, на западе и юге +17...+22 градуса", - говорится в сообщении.

В Киеве на выходных ожидается солнечная погода. Ночью +6...+9 градусов, днем +15...+17 градусов.

По словам Диденко, такая погода сохранится в Украине и в течение следующей недели.

Напомним, 12 октября в западных и центральных областях Украины ожидается туман, ухудшение видимости до 200-500 м.

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Теги: #погода#туман
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