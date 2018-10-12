Погода на выходные: в Украине будет тепло и сухо (карта)

Погода в городах Украины на выходных: в дневное время местами ожидается до +21°.

На выходных в Украине будет тепло / УНИАН

На выходных в Украине сохранится теплая погода, по всей стране без осадков.

Согласно данным Погода УНИАН, прогноз погоды на субботу в Киеве: без осадков, температура воздуха ночью +4°, днем +16°. В воскресенье солнечно, +6°...+17°.

Во Львове завтра ожидается солнечная погода, ночью +6°, днем +19°. В воскресенье ясно и без осадков, +5°…+18°.

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В Луцке в субботу ночью +4°, днем +16°, без осадков. В воскресенье ночью +6°, днем +20°, переменная облачность.

В Виннице в субботу преимущественно без осадков, температура воздуха +7°...+17°. В воскресенье до +17°, солнечно.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +6°, днем +19°. В воскресенье +7°...+21°.

Погода в Харькове в субботу: без осадков, температура ночью +5°, днем +18°. В воскресенье +6°...+18°, солнечно.

Прогноз на 13 октября / УНИАН

Прогноз на 14 октября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +5°, днем +18°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+19°.

В Симферополе завтра будет ясно, +8°...+17°. В воскресенье +8°...+20°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +8°, днем +18°. В воскресенье переменная облачность, температура до +21°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +2°, днем +18°. В воскресенье температура до +19°, солнечно.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +19°. В воскресенье +6°...+19°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +17°. В воскресенье переменная облачность, ночью -1°, днем +18°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +4°, днем +19°. В воскресенье солнечно, ночью +1°, днем до +19°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +19°. В воскресенье температура до +19°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра будет солнечно, +21°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +4° …+21°.

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