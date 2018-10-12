Погода на выходные: в Украине будет тепло и сухо (карта)
Погода в городах Украины на выходных: в дневное время местами ожидается до +21°.
На выходных в Украине сохранится теплая погода, по всей стране без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, прогноз погоды на субботу в Киеве: без осадков, температура воздуха ночью +4°, днем +16°. В воскресенье солнечно, +6°...+17°.
Во Львове завтра ожидается солнечная погода, ночью +6°, днем +19°. В воскресенье ясно и без осадков, +5°…+18°.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами температура до +22° (карта)
В Луцке в субботу ночью +4°, днем +16°, без осадков. В воскресенье ночью +6°, днем +20°, переменная облачность.
В Виннице в субботу преимущественно без осадков, температура воздуха +7°...+17°. В воскресенье до +17°, солнечно.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +6°, днем +19°. В воскресенье +7°...+21°.
Погода в Харькове в субботу: без осадков, температура ночью +5°, днем +18°. В воскресенье +6°...+18°, солнечно.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +5°, днем +18°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+19°.
В Симферополе завтра будет ясно, +8°...+17°. В воскресенье +8°...+20°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +8°, днем +18°. В воскресенье переменная облачность, температура до +21°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +2°, днем +18°. В воскресенье температура до +19°, солнечно.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +19°. В воскресенье +6°...+19°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +17°. В воскресенье переменная облачность, ночью -1°, днем +18°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +4°, днем +19°. В воскресенье солнечно, ночью +1°, днем до +19°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +19°. В воскресенье температура до +19°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра будет солнечно, +21°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +4° …+21°.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +3°
- Днепр+19°... +5°
- Донецк+18°... +4°
- Житомир+17°... +4°
- Запорожье+19°... +7°
- Ивано-Франковск+21°... +3°
- Киев+18°... +4°
- Кировоград+19°... +3°
- Луганск+19°... +3°
- Луцк+21°... +6°
- Львов+20°... +7°
- Николаев+20°... +6°
- Одесса+19°... +6°
- Полтава+18°... +6°
- Ровно+21°... +4°
- Симферополь+18°... +9°
- Сумы+18°... +3°
- Тернополь+19°... +4°
- Харьков+19°... +5°
- Херсон+20°... +7°
- Хмельницкий+19°... +3°
- Черкассы+17°... +3°
- Чернигов+19°... +1°
- Черновцы+19°... +4°