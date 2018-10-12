Число жертв наводнения на Мальорке возросло до десяти человек

Наводнение на острове вызвали сильные дожди.

Остров Мальорка пострадал от наводнения / REUTERS

Десять человек, среди которых двое подданных Великобритании и гражданка Нидерландов, погибли в результате наводнения на испанской Мальорке.

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Наводнение на острове вызвали сильные дожди. Людям приходилось спасаться на крышах зданий и даже на деревьях, сообщает Euronews.

Сейчас на острове ликвидируют последствия затопления, коммунальные службы разбирают завалы на улицах и дорогах. На помощь жителям Мальорки местные власти направили 630 спасателей и военных.

Напомним, на Шри-Ланке 12 человек погибли, более 69 тысяч пострадали из-за сильного ветра и проливных дождей.