Синоптики предупреждают о тумане на западе и в центре Украины

09:40, 12 октября 2018
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Ожидается, что видимость ухудшится до 200-500 м.

На западе и в центре Украины ожидается туман / фото УНИАН
На западе и в центре Украины ожидается туман / фото УНИАН

Сегодня, 12 октября, в западных и центральных областях Украины ожидается туман, ухудшение видимости до 200-500 м.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 12 октября утром в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

Напомним, 12 октября в Украине сохранится солнечная погода, температура до +22°.

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Теги: #погода#туман
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