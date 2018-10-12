В Киеве сегодня будет сухо и по-осеннему тепло
Температура днем в столице до +17°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 12 октября, в Киеве без осадков, температура до +17°.
В шести областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Подробный прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,2 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:13, а зайдет в 18:13.
Как сообщал УНИАН, 12 октября в Украине сохранится солнечная погода, температура до +22°.
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- Винница+18°... +3°
- Днепр+19°... +5°
- Донецк+18°... +4°
- Житомир+17°... +4°
- Запорожье+19°... +7°
- Ивано-Франковск+21°... +3°
- Киев+18°... +4°
- Кировоград+19°... +3°
- Луганск+19°... +3°
- Луцк+21°... +6°
- Львов+20°... +7°
- Николаев+20°... +6°
- Одесса+19°... +6°
- Полтава+18°... +6°
- Ровно+21°... +4°
- Симферополь+18°... +9°
- Сумы+18°... +3°
- Тернополь+19°... +4°
- Харьков+19°... +5°
- Херсон+20°... +7°
- Хмельницкий+19°... +3°
- Черкассы+17°... +3°
- Чернигов+19°... +1°
- Черновцы+19°... +4°
Виргиния, США
+ 10 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+10 °
Влажность:76 %
Давление:749 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:51 %
Восход:07:16
Закат18:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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