В Киеве сегодня будет сухо и по-осеннему тепло

08:30, 12 октября 2018
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Температура днем в столице до +17°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 12 октября, в Киеве без осадков, температура до +17°.

В шести областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Подробный прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:13, а зайдет в 18:13.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Украине сохранится солнечная погода, температура до +22°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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