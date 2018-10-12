Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами температура до +22° (карта)

08:09, 12 октября 2018
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В Украине сегодня будет тепло.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 октября в Украине сохранится солнечная погода, температура до +22°.

В шести областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Какая погода будет сегодня. На востоке без осадков, температура до +18°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +22°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +20°.

В северных областях будет ясно. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +18°.

Прогноз на 12 октября / УНИАН
Прогноз на 12 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 октября - день Феофана Милостивого. Сегодня тепло возвращается. Погодные приметы подсказывают: если на Феофана много звезд - к сухой осени. Сегодня может быть первый снегопад, но если утро туманное, то до серьезных холодов еще далеко.

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Теги: #погода
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