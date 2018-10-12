Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами температура до +22° (карта)
В Украине сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 октября в Украине сохранится солнечная погода, температура до +22°.
В шести областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Какая погода будет сегодня. На востоке без осадков, температура до +18°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +22°.
На западе Украины без осадков. Температура до +20°.
В северных областях будет ясно. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +18°.
Согласно народному прогнозу, 12 октября - день Феофана Милостивого. Сегодня тепло возвращается. Погодные приметы подсказывают: если на Феофана много звезд - к сухой осени. Сегодня может быть первый снегопад, но если утро туманное, то до серьезных холодов еще далеко.
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- Днепр+19°... +5°
- Донецк+18°... +4°
- Житомир+17°... +4°
- Запорожье+19°... +7°
- Ивано-Франковск+21°... +3°
- Киев+18°... +4°
- Кировоград+19°... +3°
- Луганск+19°... +3°
- Луцк+21°... +6°
- Львов+20°... +7°
- Николаев+20°... +6°
- Одесса+19°... +6°
- Полтава+18°... +6°
- Ровно+21°... +4°
- Симферополь+18°... +9°
- Сумы+18°... +3°
- Тернополь+19°... +4°
- Харьков+19°... +5°
- Херсон+20°... +7°
- Хмельницкий+19°... +3°
- Черкассы+17°... +3°
- Чернигов+19°... +1°
- Черновцы+19°... +4°
Виргиния, США
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Влажность:76 %
Давление:749 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:51 %
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Видимость:16 км
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