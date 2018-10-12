Бушующий в США смертоносный ураган «Майкл» унес жизни шести человек (видео)

00:23, 12 октября 2018
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На востоке США более 800 авиарейсов отменили из-за урагана «Майкл».

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Число погибших из-за урагана «Майкл» в США увеличилось до шести человек.

По данным телеканала CNN, люди погибли в штатах Северная Каролина, Флорида и Джорджия.

Ураган "Майкл" достиг Флориды: в США готовятся к худшему (фото, видео)

Ранее сообщалось, что на востоке США более 800 авиарейсов отменили из-за урагана «Майкл».

Как отмечалось, более 2,4 тысяч рейсов задерживаются из-за урагана.

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Теги: #жертвы#Майкл#ураган в США
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