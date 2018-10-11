В Киеве завтра ожидается солнечная погода, температура до +17°

Завтра в столице будет тепло.

В Киеве завтра будет солнечно / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 12 октября, в Киеве без осадков, температура до +17°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:13, а зайдет в 18:13.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Украине сохранится солнечная погода, температура до +22°.

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