В Киеве завтра ожидается солнечная погода, температура до +17°
Завтра в столице будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 12 октября, в Киеве без осадков, температура до +17°.
В шести областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:13, а зайдет в 18:13.
Как сообщал УНИАН, 12 октября в Украине сохранится солнечная погода, температура до +22°.
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- Днепр+18°... +4°
- Донецк+18°... +2°
- Житомир+16°... +4°
- Запорожье+19°... +5°
- Ивано-Франковск+20°... +5°
- Киев+17°... +5°
- Кировоград+18°... +3°
- Луганск+17°... +1°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+19°... +7°
- Николаев+21°... +7°
- Одесса+21°... +7°
- Полтава+16°... +4°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+19°... +9°
- Сумы+16°... +4°
- Тернополь+19°... +5°
- Харьков+16°... +2°
- Херсон+22°... +7°
- Хмельницкий+15°... +5°
- Черкассы+16°... +4°
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- Черновцы+18°... +7°
Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+18 °
Влажность:65 %
Давление:742 мм
Ветер: 7.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:15
Закат18:35
Видимость:16 км
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