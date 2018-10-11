Прогноз погоды на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 11 октября 2018
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На юге воздух прогреется до +22°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН
В Украине завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 октября в Украине сохранится солнечная погода, температура до +22°.

В шести областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Подробный прогноз погоды. На востоке без осадков, температура до +18°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +22°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +20°.

В северных областях будет ясно. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +18°.

Согласно народному прогнозу, 12 октября - день Феофана Милостивого. Сегодня тепло возвращается. Погодные приметы подсказывают: если на Феофана много звезд - к сухой осени. Сегодня может быть первый снегопад, но если утро туманное, то до серьезных холодов еще далеко.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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