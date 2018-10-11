Прогноз погоды на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)
На юге воздух прогреется до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 октября в Украине сохранится солнечная погода, температура до +22°.
В шести областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Подробный прогноз погоды. На востоке без осадков, температура до +18°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +22°.
На западе Украины без осадков. Температура до +20°.
В северных областях будет ясно. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +18°.
Согласно народному прогнозу, 12 октября - день Феофана Милостивого. Сегодня тепло возвращается. Погодные приметы подсказывают: если на Феофана много звезд - к сухой осени. Сегодня может быть первый снегопад, но если утро туманное, то до серьезных холодов еще далеко.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 12 октября
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Погода в Украине
- Винница+15°... +4°
- Днепр+18°... +4°
- Донецк+18°... +2°
- Житомир+16°... +4°
- Запорожье+19°... +5°
- Ивано-Франковск+20°... +5°
- Киев+17°... +5°
- Кировоград+18°... +3°
- Луганск+17°... +1°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+19°... +7°
- Николаев+21°... +7°
- Одесса+21°... +7°
- Полтава+16°... +4°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+19°... +9°
- Сумы+16°... +4°
- Тернополь+19°... +5°
- Харьков+16°... +2°
- Херсон+22°... +7°
- Хмельницкий+15°... +5°
- Черкассы+16°... +4°
- Чернигов+18°... +2°
- Черновцы+18°... +7°
Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+18 °
Влажность:65 %
Давление:742 мм
Ветер: 7.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:15
Закат18:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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