На Шри-Ланке почти 70 тысяч человек пострадали из-за сильных дождей

Жертвами непогоды стали 12 человек.

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На Шри-Ланке 12 человек погибли, более 69 тысяч пострадали из-за сильного ветра и проливных дождей.

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Ливни в стране начались еще на прошлой неделе. Сейчас дожди ослабли, однако власти рекомендуют эвакуированным гражданам, размещенным во временных лагерях, пока не возвращаться домой из-за угрозы оползней, передает Синьхуа со ссылкой на Центр по борьбе со стихийными бедствиями Шри-Ланки.

На данный момент полиция и военные продолжают операцию по спасению и оказанию помощи пострадавшим в затронутых непогодой районах.

Напомним, утром 11 октября на восточное побережье Индии обрушился мощный тропический шторм "Титли".