На Шри-Ланке почти 70 тысяч человек пострадали из-за сильных дождей
Жертвами непогоды стали 12 человек.
На Шри-Ланке 12 человек погибли, более 69 тысяч пострадали из-за сильного ветра и проливных дождей.
Испанская Мальорка пострадала от наводнения (видео)
Ливни в стране начались еще на прошлой неделе. Сейчас дожди ослабли, однако власти рекомендуют эвакуированным гражданам, размещенным во временных лагерях, пока не возвращаться домой из-за угрозы оползней, передает Синьхуа со ссылкой на Центр по борьбе со стихийными бедствиями Шри-Ланки.
На данный момент полиция и военные продолжают операцию по спасению и оказанию помощи пострадавшим в затронутых непогодой районах.
Напомним, утром 11 октября на восточное побережье Индии обрушился мощный тропический шторм "Титли".
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