На Индию обрушился мощный тропический шторм "Титли" (видео)

Из-за шторма эвакуировали 300 тысяч человек.

На Индию обрушился мощный шторм / twitter.com/TOICitiesNews

Утром 11 октября на восточное побережье Индии обрушился мощный тропический шторм "Титли".

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Из-за разгула стихии эвакуировали около 300 тысяч жителей штатов Орисса и Андхра-Прадеш, два человека погибли, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

В момент выхода шторма на сушу скорость ветра достигала 150 км/ч. Ожидается,что дальше "Титли" будет двигаться на север вдоль побережья штата Орисса до бассейна реки Ганг в штате Западная Бенгалия, постепенно ослабевая.

В пострадавших районах открыли более тысячи убежищ. Движение железнодорожного и воздушного транспорта в районе шторма и в сопредельных регионах приостановлено.

Напомним, ураган "Майкл", который обрушился на американский штат Флорида, стал самым сильным за последние 80 лет.