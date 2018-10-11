В шести областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

12:57, 11 октября 2018
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Пожарная опасность сохранится в течение 11-12 октября.

В шести областях ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua
В шести областях ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 11-12 октября в шести областях Украины ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня.

Укргидрометцентр предупреждающих о тумане в западных областях

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"11-12 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Ривненской областях чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Ранее стал известен прогноз погоды на 11 октября. В Украине будет без осадков, местами температура поднимется до +23°.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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