Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 2 тысячи человек
По последним данным, жертвами землетрясения и цунами стали 2045 человек.
В результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли более 2 тысяч человек.
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Об этом сообщил представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии Сутопо Нугрохо, передает Синьхуа.
По последним данным, жертвами землетрясения и цунами стали 2045 человек.
Из-за разгула стихии разрушены 65,7 тысяч жилых домов и 2736 учебных зданий, 74,4 тысяч человек были эвакуированы. Ожидается, что экономический ущерб от землетрясения и цунами составит около 660 млн долларов.
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