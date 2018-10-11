Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 2 тысячи человек

11:42, 11 октября 2018
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По последним данным, жертвами землетрясения и цунами стали 2045 человек.

Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS
Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS

В результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли более 2 тысяч человек.

В Коста-Рике произошло землетрясение

Об этом сообщил представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии Сутопо Нугрохо, передает Синьхуа.

По последним данным, жертвами землетрясения и цунами стали 2045 человек.

Из-за разгула стихии разрушены 65,7 тысяч жилых домов и 2736 учебных зданий, 74,4 тысяч человек были эвакуированы. Ожидается, что экономический ущерб от землетрясения и цунами составит около 660 млн долларов.

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Теги: #землетрясение#Индонезия#цунами
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