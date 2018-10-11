"Майкл" стал самым сильным ураганом во Флориде за последние 80 лет
Из-за урагана в штатах Флорида, Алабама и Джорджия без электроэнергии остались более 300 тыс. домов и владений.
Ураган "Майкл", который обрушился на американский штат Флорида, стал самым сильным за последние 80 лет.
Ураган "Майкл" достиг Флориды: в США готовятся к худшему (фото, видео)
Сейчас "Майкл" ослаб до первой категории из пяти, однако он вновь окрепнет, когда продвинется вглубь территории, после чего скорость его уменьшится. В момент удара по Флориде скорость ветра достигала 249 км/ч, передает Euronews.
"Ураган "Майкл" стал самым страшным ударом стихии по Флориде. И одним из самых сокрушительных в истории США. Сегодня наша первоочередная задача - найти пропавших людей, спасти тех, кто в этом нуждается, и оказать помощь всем пострадавшим", - сказал губернатор штата Рик Скотт.
Из-за урагана в США без электроэнергии остались более 300 тыс. домов и владений (пострадали штаты Флорида, Алабама и Джорджия). Здесь ввели режим чрезвычайной ситуации, эвакуированы были почти полмиллиона человек.
По предварительным данным, экономический ущерб от урагана может превысить 30 млрд долларов.
Напомним, число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось еще на два. Таким образом, из-за урагана погибли 49 человек.
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