Укргидрометцентр предупреждает о тумане в западных областях

09:40, 11 октября 2018
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Видимость ухудшится до 200-500 м.

На западе Украины ожидается туман / УНИАН
На западе Украины ожидается туман / УНИАН

Сегодня, 11 октября, в западных областях Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

В Украине сегодня без осадков, местами температура до +23° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Утром 11 октября в западных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что сегодня в Украине сохранится теплая погода, однако ожидаются туманы и дымки. В такую погоду водителям нужно быть особенно осторожными ночью и утром, когда туманы самые густые.

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Теги: #погода#туман
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