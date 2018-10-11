Укргидрометцентр предупреждает о тумане в западных областях
Видимость ухудшится до 200-500 м.
Сегодня, 11 октября, в западных областях Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +23° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Утром 11 октября в западных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что сегодня в Украине сохранится теплая погода, однако ожидаются туманы и дымки. В такую погоду водителям нужно быть особенно осторожными ночью и утром, когда туманы самые густые.
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