Укргидрометцентр предупреждает о тумане в западных областях

Видимость ухудшится до 200-500 м.

На западе Украины ожидается туман / УНИАН

Сегодня, 11 октября, в западных областях Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Утром 11 октября в западных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что сегодня в Украине сохранится теплая погода, однако ожидаются туманы и дымки. В такую погоду водителям нужно быть особенно осторожными ночью и утром, когда туманы самые густые.