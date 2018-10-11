В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +16°

08:30, 11 октября 2018
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Вечером в столице температура до +12°.

В Киеве сегодня без осадков / sunny7.ua
В Киеве сегодня без осадков / sunny7.ua

Согласно данным Погода УНИАН, 11 октября в Киеве без осадков, температура до +16°.

Синоптики предупреждают о тумане на западе Украины

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:11, а зайдет в 18:17.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 11 октября, в Украине без осадков, температура до +23°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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