В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +16°

Вечером в столице температура до +12°.

В Киеве сегодня без осадков / sunny7.ua

Согласно данным Погода УНИАН, 11 октября в Киеве без осадков, температура до +16°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:11, а зайдет в 18:17.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 11 октября, в Украине без осадков, температура до +23°.

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