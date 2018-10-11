В Украине сегодня без осадков, местами температура до +23° (карта)

Сегодня в Украине будет солнечно.

В Украине сегодня без осадков / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 октября, в Украине без осадков, температура до +23°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +23°.

На западе Украины без осадков. Температура до +21°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +20°.

Прогноз на 11 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 октября - Харитонов день, Харитон Именинник, Катальник. Сегодня один из самых неблагополучных дней в году. За сегодняшним днем предки никаких особых погодных примет не запомнили, но относительно октября утверждали: октябрь ходит по краю, выгоняет птиц из рая.

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