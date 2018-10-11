В Украине сегодня без осадков, местами температура до +23° (карта)
Сегодня в Украине будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 октября, в Украине без осадков, температура до +23°.
Синоптики предупреждают о тумане на западе Украины
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +23°.
На западе Украины без осадков. Температура до +21°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +20°.
Согласно народному прогнозу, 11 октября - Харитонов день, Харитон Именинник, Катальник. Сегодня один из самых неблагополучных дней в году. За сегодняшним днем предки никаких особых погодных примет не запомнили, но относительно октября утверждали: октябрь ходит по краю, выгоняет птиц из рая.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +4°
- Днепр+18°... +4°
- Донецк+18°... +2°
- Житомир+16°... +4°
- Запорожье+19°... +5°
- Ивано-Франковск+20°... +5°
- Киев+17°... +5°
- Кировоград+18°... +3°
- Луганск+17°... +1°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+19°... +7°
- Николаев+21°... +7°
- Одесса+21°... +7°
- Полтава+16°... +4°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+19°... +9°
- Сумы+16°... +4°
- Тернополь+19°... +5°
- Харьков+16°... +2°
- Херсон+22°... +7°
- Хмельницкий+15°... +5°
- Черкассы+16°... +4°
- Чернигов+18°... +2°
- Черновцы+18°... +7°