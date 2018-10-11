Ураган "Майкл" достиг Флориды: в США готовятся к худшему (фото, видео)

Разрушительный ураган "Майкл", который президент США Дональд Трамп назвал "монстром", достиг побережья штата Флорида. На побережье штата фиксируется скорость ветра в 250 километров в час.

Мощный ураган "Майкл" ударил по восточному побережью штата Флорида. Во второй половине дня местами зафиксированная скорость ветра во время урагана в США достигала 250 километров в час, сообщили в американском Национальном центре противодействия ураганам.

На данный момент мощность урагана Майкл достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона. Впрочем, зафиксированная скорость ветра всего на два километра в час уступает силе урагана наивысшей, то есть 5-й категории. Об этом пишет DW.

Первым разрушительную силу стихии ощутил на себе город Мексико Бич. Специалисты предостерегают от опасных штормов с высотой волны свыше четыре метра. Губернатор Флориды Рик Скотт назвал ураган "самым страшным штормом", который эта часть штата переживала за последние сто лет, и предостерег от "невероятного разрушения" на побережье.

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Губернатор также заверил, что сразу после ослабления силы стихии в пострадавшие регионы направят около 1000 спасателей. Кроме того, местная власть мобилизовала 3500 нацгвардейцев для проведения спасательных работ. Всего более 375 тысяч жителей штата призвали эвакуироваться из-за приближения урагана "Майкл".

Тем временем президент США Дональд Трамп пообещал направить все доступные федеральные ресурсы для поддержки Флориды. По мнению Трампа, "Майкл", что сначала был небольшим штормом, вырос в "монстра". Из-за урагана Трамп встретился в среду в Белом доме с главой Федерального агентства управления в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Броком Лонгом и с министром внутренней безопасности США Кирстен Нильсеном.

Еще сутки назад ураган "Майкл" имел вторую категорию мощности, за вечер достиг третьей, а уже ночью вырос до четвертой.