Ураган "Майкл" достиг Флориды: в США готовятся к худшему (фото, видео)
Разрушительный ураган "Майкл", который президент США Дональд Трамп назвал "монстром", достиг побережья штата Флорида. На побережье штата фиксируется скорость ветра в 250 километров в час.
Мощный ураган "Майкл" ударил по восточному побережью штата Флорида. Во второй половине дня местами зафиксированная скорость ветра во время урагана в США достигала 250 километров в час, сообщили в американском Национальном центре противодействия ураганам.
На данный момент мощность урагана Майкл достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона. Впрочем, зафиксированная скорость ветра всего на два километра в час уступает силе урагана наивысшей, то есть 5-й категории. Об этом пишет DW.
Первым разрушительную силу стихии ощутил на себе город Мексико Бич. Специалисты предостерегают от опасных штормов с высотой волны свыше четыре метра. Губернатор Флориды Рик Скотт назвал ураган "самым страшным штормом", который эта часть штата переживала за последние сто лет, и предостерег от "невероятного разрушения" на побережье.
Ураган "Майкл" усилился до третьей категории и надвигается на Флориду
Губернатор также заверил, что сразу после ослабления силы стихии в пострадавшие регионы направят около 1000 спасателей. Кроме того, местная власть мобилизовала 3500 нацгвардейцев для проведения спасательных работ. Всего более 375 тысяч жителей штата призвали эвакуироваться из-за приближения урагана "Майкл".
Тем временем президент США Дональд Трамп пообещал направить все доступные федеральные ресурсы для поддержки Флориды. По мнению Трампа, "Майкл", что сначала был небольшим штормом, вырос в "монстра". Из-за урагана Трамп встретился в среду в Белом доме с главой Федерального агентства управления в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Броком Лонгом и с министром внутренней безопасности США Кирстен Нильсеном.
Еще сутки назад ураган "Майкл" имел вторую категорию мощности, за вечер достиг третьей, а уже ночью вырос до четвертой.
Please pray for Panama City along with the rest of Florida and other eastern states. We're struggling right now. Houses are caving in, having trees falling on them, and major flooding. All we can do is wait it out. #hurricanemichael2018#PrayForFloridapic.twitter.com/RDnlzFShkH— syd (@sydneydlinton) October 10, 2018
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