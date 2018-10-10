Завтра в Киеве без осадков, температура до +16°
В столице в четверг сохранится солнечная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 октября в Киеве без осадков, температура до +16°.
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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:11, а зайдет в 18:17.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 11 октября, в Украине без осадков, температура до +23°.
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- Винница+17°... +6°
- Днепр+20°... +8°
- Донецк+22°... +5°
- Житомир+17°... +8°
- Запорожье+22°... +9°
- Ивано-Франковск+19°... +5°
- Киев+17°... +8°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+20°... +4°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+22°... +8°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+17°... +4°
- Тернополь+19°... +5°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+23°... +9°
- Хмельницкий+20°... +6°
- Черкассы+18°... +7°
- Чернигов+18°... +6°
- Черновцы+18°... +7°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+23 °
Влажность:89 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:65 %
Восход:07:14
Закат18:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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