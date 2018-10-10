Завтра в Киеве без осадков, температура до +16°

17:00, 10 октября 2018
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В столице в четверг сохранится солнечная погода.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 октября в Киеве без осадков, температура до +16°.

Синоптики предупреждают о тумане на западе Украины

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:11, а зайдет в 18:17.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 11 октября, в Украине без осадков, температура до +23°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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