Погода на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)

На юге днем воздух прогреется до +23°.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 октября, в Украине без осадков, температура до +23°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +23°.

На западе Украины без осадков. Температура до +21°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +20°.

Согласно народному прогнозу, 11 октября - Харитонов день, Харитон Именинник, Катальник. Сегодня один из самых неблагополучных дней в году. За сегодняшним днем предки никаких особых погодных примет не запомнили, но относительно октября утверждали: октябрь ходит по краю, выгоняет птиц из рая.

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