Погода на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 10 октября 2018
134
0

На юге днем воздух прогреется до +23°.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН
Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 октября, в Украине без осадков, температура до +23°.

Туманы и дымки: синоптик рассказала о погоде на завтра

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +23°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +21°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +20°.

Согласно народному прогнозу, 11 октября - Харитонов день, Харитон Именинник, Катальник. Сегодня один из самых неблагополучных дней в году. За сегодняшним днем предки никаких особых погодных примет не запомнили, но относительно октября утверждали: октябрь ходит по краю, выгоняет птиц из рая. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
В шести областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В шести областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
"Майкл" стал самым сильным ураганом во Флориде за последние 80 лет "Майкл" стал самым сильным ураганом во Флориде за последние 80 лет
В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +16° В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +16°
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +23° (карта) В Украине сегодня без осадков, местами температура до +23° (карта)
Завтра в Киеве без осадков, температура до +16° Завтра в Киеве без осадков, температура до +16°
Погода на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о тумане на западе Украины Синоптики предупреждают о тумане на западе Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
89 %
751 мм
3.8 м/с
65 %
Лента новостей