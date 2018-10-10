Погода на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)
На юге днем воздух прогреется до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 октября, в Украине без осадков, температура до +23°.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +23°.
На западе Украины без осадков. Температура до +21°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +20°.
Согласно народному прогнозу, 11 октября - Харитонов день, Харитон Именинник, Катальник. Сегодня один из самых неблагополучных дней в году. За сегодняшним днем предки никаких особых погодных примет не запомнили, но относительно октября утверждали: октябрь ходит по краю, выгоняет птиц из рая.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +6°
- Днепр+20°... +8°
- Донецк+22°... +5°
- Житомир+17°... +8°
- Запорожье+22°... +9°
- Ивано-Франковск+19°... +5°
- Киев+17°... +8°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+20°... +4°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+22°... +8°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+17°... +4°
- Тернополь+19°... +5°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+23°... +9°
- Хмельницкий+20°... +6°
- Черкассы+18°... +7°
- Чернигов+18°... +6°
- Черновцы+18°... +7°