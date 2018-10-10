Синоптики предупреждают о тумане на западе Украины
Видимость ухудшится до 200-500 м.
Завтра, 11 октября, в западных областях Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +22° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"11 октября в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидается в Украине 11 октября.
"В Украине завтра уже знакомый нам антициклон Виктор, солнце, холодная ночь и теплый день. Почти все то же самое. Прилагаются типичные друзья осени и особенно антициклонов - туманы и дымки", - сообщила она.
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