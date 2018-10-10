В Днепре и области объявили штормовое предупреждение
На всей территории области сохранится высокая пожарная опасность.
В Днепре и области с 10 по 12 октября на всей территории сохранится высокая пожарная опасность.
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Об этом сообщает 056.ua со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.
10 октября ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, днем 16-21, по городу ночью 7-9 тепла, днем 19-21.
11-12 октября также прогнозируется облачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 16-21.
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