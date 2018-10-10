Испанская Мальорка пострадала от наводнения (видео)

14:26, 10 октября 2018
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Пять человек погибли.

Мальорка пострадала от наводнения / REUTERS
Мальорка пострадала от наводнения / REUTERS

Сильные дожди вызвали наводнения на испанском острове Мальорка, пять человек погибли.

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Также три человека получили  травмы, несколько человек, среди которых два гражданина Великобритании, пропали без вести, сообщает Stormnews со ссылкой на RTVE.

Больше всего пострадал муниципалитет Сан-Лоренсо. Отмечается, что в районах, затронутых наводнением, возникли проблемы с электроснабжением и связью. Эвакуированы 200 жителей.

Видео: youtube.com/ IB3 NOTÍCIES

Напомним, девять человек погибли из-за проливных дождей на Шри-Ланке, тысячи людей были эвакуированы.

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Теги: #наводнение#Испания
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