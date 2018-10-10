Туманы и дымки: синоптик рассказала о погоде на завтра

Днем в Украине будет тепло.

Завтра в Украине ожидается туман / Фото УНИАН

Завтра, 11 октября, днем в Украине сохранится теплая погода, однако ожидается туман.

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Прогноз погоды на завтра сделала синоптик Наталья Диденко.

"В Украине завтра уже знакомый нам антициклон Виктор, солнце, холодная ночь и теплый день. Почти все то же самое. Прилагаются типичные друзья осени и особенно антициклонов - туманы и дымки", - пишет она в Facebook.

Водителям надо быть особенно осторожными ночью и утром, когда туманы самые густые. Видимость может снижаться до 300-500 метров.

Температура воздуха ближайшей ночью +4...+9, на юге +5...+12 градусов. Завтра днем воздух прогреется до +15...+19 градусов. На Закарпатье и в южной части ожидается "легкое лето": +17...+22 градуса.

Напомним, 10 октября в Украине без осадков, температура до +22°.