Туманы и дымки: синоптик рассказала о погоде на завтра
Днем в Украине будет тепло.
Завтра, 11 октября, днем в Украине сохранится теплая погода, однако ожидается туман.
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +17°
Прогноз погоды на завтра сделала синоптик Наталья Диденко.
"В Украине завтра уже знакомый нам антициклон Виктор, солнце, холодная ночь и теплый день. Почти все то же самое. Прилагаются типичные друзья осени и особенно антициклонов - туманы и дымки", - пишет она в Facebook.
Водителям надо быть особенно осторожными ночью и утром, когда туманы самые густые. Видимость может снижаться до 300-500 метров.
Температура воздуха ближайшей ночью +4...+9, на юге +5...+12 градусов. Завтра днем воздух прогреется до +15...+19 градусов. На Закарпатье и в южной части ожидается "легкое лето": +17...+22 градуса.
Напомним, 10 октября в Украине без осадков, температура до +22°.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +6°
- Днепр+20°... +8°
- Донецк+22°... +5°
- Житомир+17°... +8°
- Запорожье+22°... +9°
- Ивано-Франковск+19°... +5°
- Киев+17°... +8°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+20°... +4°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+22°... +8°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+17°... +4°
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