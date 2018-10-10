Туманы и дымки: синоптик рассказала о погоде на завтра

12:54, 10 октября 2018
217
0

Днем в Украине будет тепло.

Завтра в Украине ожидается туман / Фото УНИАН
Завтра в Украине ожидается туман / Фото УНИАН

Завтра, 11 октября, днем в Украине сохранится теплая погода, однако ожидается туман.

Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +17°

Прогноз погоды на завтра сделала синоптик Наталья Диденко.

"В Украине завтра уже знакомый нам антициклон Виктор, солнце, холодная ночь и теплый день. Почти все то же самое. Прилагаются типичные друзья осени и особенно антициклонов - туманы и дымки", - пишет она в Facebook.

Водителям надо быть особенно осторожными ночью и утром, когда туманы самые густые. Видимость может снижаться до 300-500 метров.

Температура воздуха ближайшей ночью +4...+9, на юге +5...+12 градусов. Завтра днем воздух прогреется до +15...+19 градусов. На Закарпатье и в южной части ожидается "легкое лето": +17...+22 градуса.

Напомним, 10 октября в Украине без осадков, температура до +22°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#туман
Читайте также
Прогноз погоды на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)
На Индию обрушился мощный тропический шторм "Титли" (видео) На Индию обрушился мощный тропический шторм "Титли" (видео)
В шести областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В шести областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 2 тысячи человек Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 2 тысячи человек
Ураган "Майкл" достиг Флориды: в США готовятся к худшему (фото, видео) Ураган "Майкл" достиг Флориды: в США готовятся к худшему (фото, видео)
Завтра в Киеве без осадков, температура до +16° Завтра в Киеве без осадков, температура до +16°
Синоптики предупреждают о тумане на западе Украины Синоптики предупреждают о тумане на западе Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
89 %
751 мм
3.8 м/с
65 %
Лента новостей