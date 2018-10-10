На Шри-Ланке жертвами проливных дождей стали девять человек

11:43, 10 октября 2018
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Местами в западной части страны выпало более 100 мм осадков.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Девять человек погибли из-за проливных дождей на Шри-Ланке, тысячи людей были эвакуированы.

В Центральной Америке 12 человек погибли в результате ливней

Местами в западной части страны выпало более 100 мм осадков, а 10 октября дожди усилятся, передает Синьхуа со ссылкой на Центр по борьбе со стихийными бедствиями.

Всего непогода затронула более 48 тысяч человек, более пяти тысяч семей эвакуировали. В округе Калутара власти объявили красный сигнал опасности оползней.

Напомним, в результате сильного наводнения в Иране за последние несколько дней погибли девять человек.

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Теги: #Шри-Ланка#ливни
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