Ураган "Майкл" усилился до третьей категории и надвигается на Флориду

Ураган может усилиться и до четвертой категории.

На США надвигается ураган / REUTERS

Ураган "Майкл" усилился до третьей категории мощности и движется к северо-западному побережью американского штата Флорида со скоростью почти 200 км/ч.

Губернатор штата Рик Скотт призвал жителей не игнорировать эвакуацию, поскольку стихия может нанести колоссальный ущерб целым районам.

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"Готовьтесь к худшему, поскольку это очень опасный шторм, и если вы не последуете призывам властей, он может вас убить", - сказал он.

Из-за урагана в ряде графств могут возникнуть торнадо, прогнозируется большое количество осадков. Синоптики говорят, что по мере приближения к побережью сила ветра в центре урагана будет увеличиваться, и мощность "Майкла" может достигнуть и четвертой категории, сообщает Euronews.

Ранее "Майкл" уже прошел Кубу, однако там он вызвал лишь повреждения и сильные дожди. Но тогда его сила была значительно меньшей.

Ожидается, что после Флориды Майкл продолжит двигаться по юго-восточному побережью США. Под удар могут попасть штаты Северная и Южная Каролина, которые в сентябре пережили ураган "Флоренс".

Напомним, число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось еще на два. Таким образом, из-за урагана погибли 49 человек.