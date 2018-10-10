Ураган "Майкл" усилился до третьей категории и надвигается на Флориду
Ураган может усилиться и до четвертой категории.
Ураган "Майкл" усилился до третьей категории мощности и движется к северо-западному побережью американского штата Флорида со скоростью почти 200 км/ч.
Губернатор штата Рик Скотт призвал жителей не игнорировать эвакуацию, поскольку стихия может нанести колоссальный ущерб целым районам.
Жертвами шторма "Али" в Ирландии и Великобритании стали два человека (видео)
"Готовьтесь к худшему, поскольку это очень опасный шторм, и если вы не последуете призывам властей, он может вас убить", - сказал он.
Из-за урагана в ряде графств могут возникнуть торнадо, прогнозируется большое количество осадков. Синоптики говорят, что по мере приближения к побережью сила ветра в центре урагана будет увеличиваться, и мощность "Майкла" может достигнуть и четвертой категории, сообщает Euronews.
Ранее "Майкл" уже прошел Кубу, однако там он вызвал лишь повреждения и сильные дожди. Но тогда его сила была значительно меньшей.
Ожидается, что после Флориды Майкл продолжит двигаться по юго-восточному побережью США. Под удар могут попасть штаты Северная и Южная Каролина, которые в сентябре пережили ураган "Флоренс".
Напомним, число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось еще на два. Таким образом, из-за урагана погибли 49 человек.
Погода в Украине
- Винница+17°... +6°
- Днепр+20°... +8°
- Донецк+22°... +5°
- Житомир+17°... +8°
- Запорожье+22°... +9°
- Ивано-Франковск+19°... +5°
- Киев+17°... +8°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+20°... +4°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+22°... +8°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+17°... +4°
- Тернополь+19°... +5°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+23°... +9°
- Хмельницкий+20°... +6°
- Черкассы+18°... +7°
- Чернигов+18°... +6°
- Черновцы+18°... +7°