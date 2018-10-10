В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность сохранится до 12 октября.
До 12 октября во многих областях Украины ожидается пожарная опасность самого высокого уровня.
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +22° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"10-12 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Ривненской областях, 12 октября и на Львовщине, Житомирщине и в Днепропетровской области чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, до конца текущей недели влияние антициклона Viktor в Украине ожидается теплая и сухая погода.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+17°... +6°
- Днепр+20°... +8°
- Донецк+22°... +5°
- Житомир+17°... +8°
- Запорожье+22°... +9°
- Ивано-Франковск+19°... +5°
- Киев+17°... +8°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+20°... +4°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+22°... +8°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+17°... +4°
- Тернополь+19°... +5°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+23°... +9°
- Хмельницкий+20°... +6°
- Черкассы+18°... +7°
- Чернигов+18°... +6°
- Черновцы+18°... +7°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+23 °
Влажность:89 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:65 %
Восход:07:14
Закат18:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей