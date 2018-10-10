В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:37, 10 октября 2018
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Пожарная опасность сохранится до 12 октября.

В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность / фото ГСЧС

До 12 октября во многих областях Украины ожидается пожарная опасность самого высокого уровня.

В Украине сегодня без осадков, местами температура до +22° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"10-12 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Ривненской областях, 12 октября и на Львовщине, Житомирщине и в Днепропетровской области чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, до конца текущей недели влияние антициклона Viktor в Украине ожидается теплая и сухая погода.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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