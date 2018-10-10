Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +17°
Вечером в столице до +6°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 октября, в Киеве без осадков, температура до +17°.
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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +17°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 2,2 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:09, а зайдет в 18:19.
Как сообщал УНИАН, 10 октября в Украине без осадков, температура до +22°.
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- Винница+17°... +6°
- Днепр+20°... +8°
- Донецк+22°... +5°
- Житомир+17°... +8°
- Запорожье+22°... +9°
- Ивано-Франковск+19°... +5°
- Киев+17°... +8°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+20°... +4°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+22°... +8°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+17°... +4°
- Тернополь+19°... +5°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+23°... +9°
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Влажность:89 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:65 %
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Закат18:37
Видимость:16 км
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