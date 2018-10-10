В Украине сегодня без осадков, местами температура до +22° (карта)
Сегодня в Украине будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 октября в Украине без осадков, температура до +22°.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.
На западе Украины без осадков. Температура до +19°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +17°. В центре солнечно, температура до +20°.
Согласно народному прогнозу, 10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +6°
- Днепр+20°... +8°
- Донецк+22°... +5°
- Житомир+17°... +8°
- Запорожье+22°... +9°
- Ивано-Франковск+19°... +5°
- Киев+17°... +8°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+20°... +4°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+22°... +8°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+17°... +4°
- Тернополь+19°... +5°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+23°... +9°
- Хмельницкий+20°... +6°
- Черкассы+18°... +7°
- Чернигов+18°... +6°
- Черновцы+18°... +7°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+23 °
Влажность:89 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:65 %
Восход:07:14
Закат18:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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