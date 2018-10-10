В Украине сегодня без осадков, местами температура до +22° (карта)

Сегодня в Украине будет солнечно.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 октября в Украине без осадков, температура до +22°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.

На западе Украины без осадков. Температура до +19°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +17°. В центре солнечно, температура до +20°.

Согласно народному прогнозу, 10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.

Прогноз на 11 октября / УНИАН

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