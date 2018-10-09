В Киеве завтра без осадков, температура до +17°

17:30, 9 октября 2018
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В столице завтра немного потеплеет.

В Киеве завтра потеплеет / УНИАН
В Киеве завтра потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 октября, в Киеве без осадков, температура до +17°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +17°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 2,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:09, а зайдет в 18:19.

Как сообщал УНИАН, 10 октября в Украине без осадков, температура до +22°.

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