Погода на завтра: в Украине будет солнечно и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 9 октября 2018
235
0

На юге температура до +22°.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН
Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 октября в Украине без осадков, температура до +22°.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Подробный прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +19°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +17°. В центре солнечно, температура до +20°.

Согласно народному прогнозу, 10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +17° Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +17°
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +22° (карта) В Украине сегодня без осадков, местами температура до +22° (карта)
Погода на завтра: в Украине будет солнечно и без осадков (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет солнечно и без осадков (видеопрогноз)
В Коста-Рике произошло землетрясение В Коста-Рике произошло землетрясение
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Наводнение в Иране: девять человек погибли Наводнение в Иране: девять человек погибли
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +22° (карта) Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +22° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
83 %
758 мм
5.0 м/с
19 %
Лента новостей