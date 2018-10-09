Погода на завтра: в Украине будет солнечно и без осадков (видеопрогноз)
На юге температура до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 октября в Украине без осадков, температура до +22°.
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Подробный прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.
На западе Украины без осадков. Температура до +19°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +17°. В центре солнечно, температура до +20°.
Согласно народному прогнозу, 10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +5°
- Днепр+21°... +6°
- Донецк+21°... +6°
- Житомир+16°... +6°
- Запорожье+21°... +8°
- Ивано-Франковск+19°... +4°
- Киев+17°... +6°
- Кировоград+19°... +5°
- Луганск+21°... +6°
- Луцк+18°... +5°
- Львов+18°... +6°
- Николаев+22°... +8°
- Одесса+21°... +8°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+19°... +4°
- Симферополь+21°... +10°
- Сумы+17°... +5°
- Тернополь+17°... +4°
- Харьков+18°... +6°
- Херсон+23°... +9°
- Хмельницкий+16°... +4°
- Черкассы+17°... +6°
- Чернигов+17°... +5°
- Черновцы+17°... +6°