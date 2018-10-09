Дождя не будет: синоптик рассказала, какая погода ожидается в Украине до конца недели
В Киеве завтра немного потеплеет.
До конца текущей недели из-за влияния антициклона Viktor в Украине ожидается теплая и сухая погода.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +22° (карта)
Вероятно, дождей не будет и на следующей неделе. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Антициклон Viktor будет определять нашу погоду до субботы-воскресенья с захватом аж на следующую неделю. То есть никакого дождя не будет еще долго", - пишет она.
Диденко также рассказала о прогнозе погоды в Киеве. Завтра в столице ожидается потепление до +15 градусов. До конца недели осадков также не будет.
Напомним, через две недели после начала метеорологической осени в Киев пришло бабье лето. В воскресенье, 7 октября, в Киеве максимальная температура воздуха достигла почти +20 градусов. А среднесуточная превысила +13 градусов.
Погода в Украине
- Винница+17°... +5°
- Днепр+21°... +6°
- Донецк+21°... +6°
- Житомир+16°... +6°
- Запорожье+21°... +8°
- Ивано-Франковск+19°... +4°
- Киев+17°... +6°
- Кировоград+19°... +5°
- Луганск+21°... +6°
- Луцк+18°... +5°
- Львов+18°... +6°
- Николаев+22°... +8°
- Одесса+21°... +8°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+19°... +4°
- Симферополь+21°... +10°
- Сумы+17°... +5°
- Тернополь+17°... +4°
- Харьков+18°... +6°
- Херсон+23°... +9°
- Хмельницкий+16°... +4°
- Черкассы+17°... +6°
- Чернигов+17°... +5°
- Черновцы+17°... +6°