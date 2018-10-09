Дождя не будет: синоптик рассказала, какая погода ожидается в Украине до конца недели

15:44, 9 октября 2018
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В Киеве завтра немного потеплеет.

В ближайшее время в Украине ожидается сухая погода / УНИАН
В ближайшее время в Украине ожидается сухая погода / УНИАН

До конца текущей недели из-за влияния антициклона Viktor в Украине ожидается теплая и сухая погода.

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Вероятно, дождей не будет и на следующей неделе. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон Viktor будет определять нашу погоду до субботы-воскресенья с захватом аж на следующую неделю. То есть никакого дождя не будет еще долго", - пишет она.

Диденко также рассказала о прогнозе погоды в Киеве. Завтра в столице ожидается потепление до +15 градусов. До конца недели осадков также не будет.

Напомним, через две недели после начала метеорологической осени в Киев пришло бабье лето. В воскресенье, 7 октября, в Киеве максимальная температура воздуха достигла почти +20 градусов. А среднесуточная превысила +13 градусов.

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