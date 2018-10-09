В Коста-Рике произошло землетрясение

14:19, 9 октября 2018
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Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Коста-Рике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Коста-Рике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 9 октября, в Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 46 км на юго-восток от города Кепос в провинции Пунтаренас. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, число жертв землетрясения и цунами в индонезийской провинции Центральный Сулавеси возросло до 1948 человек.

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