Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность сохранится до 12 октября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"9-12 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Ривненской областях, 12 октября и на Львовщине, Житомирщине и в Днепропетровской области чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 9 октября, в Украине без осадков, температура до +22°.