Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

12:57, 9 октября 2018
33
0

Пожарная опасность сохранится до 12 октября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Климатологи объявили о начале бабьего лета в Киеве

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"9-12 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Ривненской областях, 12 октября и на Львовщине, Житомирщине и в Днепропетровской области чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 9 октября, в Украине без осадков, температура до +22°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на завтра: в Украине будет солнечно и без осадков (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет солнечно и без осадков (видеопрогноз)
В Коста-Рике произошло землетрясение В Коста-Рике произошло землетрясение
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Наводнение в Иране: девять человек погибли Наводнение в Иране: девять человек погибли
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +14° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +14°
Шторм «Майкл», который грозит США, усилился до урагана Шторм «Майкл», который грозит США, усилился до урагана
В Украине завтра без осадков, в большинстве областей сохранится теплая погода (видеопрогноз) В Украине завтра без осадков, в большинстве областей сохранится теплая погода (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
83 %
758 мм
5.0 м/с
19 %
Лента новостей