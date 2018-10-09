Наводнение в Иране: девять человек погибли

11:49, 9 октября 2018
54
0

От затопления пострадали шесть провинций Ирана.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате сильного наводнения в Иране за последние несколько дней погибли девять человек.

За последние недели это наводнение стало уже вторым, в конце сентября жертвами непогоды по всей стране стали пять человек, передает Floodlist.

На Китай надвигается тайфун "Конг-рэй"

От затопления пострадали шесть провинций Ирана: Гилян, Мазандаран, Голестан, Северный Хорасан, Исфахан и Йезд. По данным общества Красного Полумесяца, помощь получили почти семь тысяч местных жителей.

Сильный дождь начался 5 октября, местами всего за 24 часа выпало 274,6 мм осадков. Из-за наводнения и сильного ветра многие районы остались без электричества, повреждено более 660 домов.

Напомним, 12 человек погибли, несколько десятков тысяч пострадали в результате ливней, которые накрыли Никарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемалу, Коста-Рику и некоторые другие страны Центральной Америки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +22° (карта) В Украине сегодня без осадков, местами температура до +22° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +17° В Киеве завтра без осадков, температура до +17°
Погода на завтра: в Украине будет солнечно и без осадков (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет солнечно и без осадков (видеопрогноз)
В Коста-Рике произошло землетрясение В Коста-Рике произошло землетрясение
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +22° (карта) Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +22° (карта)
В Киеве завтра до +14°, без осадков В Киеве завтра до +14°, без осадков
В Украине завтра без осадков, в большинстве областей сохранится теплая погода (видеопрогноз) В Украине завтра без осадков, в большинстве областей сохранится теплая погода (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
83 %
758 мм
5.0 м/с
19 %
Лента новостей