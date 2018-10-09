Наводнение в Иране: девять человек погибли
От затопления пострадали шесть провинций Ирана.
В результате сильного наводнения в Иране за последние несколько дней погибли девять человек.
За последние недели это наводнение стало уже вторым, в конце сентября жертвами непогоды по всей стране стали пять человек, передает Floodlist.
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От затопления пострадали шесть провинций Ирана: Гилян, Мазандаран, Голестан, Северный Хорасан, Исфахан и Йезд. По данным общества Красного Полумесяца, помощь получили почти семь тысяч местных жителей.
Сильный дождь начался 5 октября, местами всего за 24 часа выпало 274,6 мм осадков. Из-за наводнения и сильного ветра многие районы остались без электричества, повреждено более 660 домов.
Напомним, 12 человек погибли, несколько десятков тысяч пострадали в результате ливней, которые накрыли Никарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемалу, Коста-Рику и некоторые другие страны Центральной Америки.
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