Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 1948 человек

10:36, 9 октября 2018
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835 человек все еще числятся пропавшими без вести.

Последствия землетрясения и цунами в Индонезии / REUTERS
Последствия землетрясения и цунами в Индонезии / REUTERS

Число жертв землетрясения и цунами в индонезийской провинции Центральный Сулавеси возросло до 1948 человек.

Землетрясение и цунами в Индонезии: число жертв превысило 1700 человек

835 человек все еще числятся пропавшими без вести, 10,7 тысяч человек получили ранения. Кроме того, разрушены 65,7 тысяч жилых домов и 2736 учебных зданий, 74,4 тысяч человек были эвакуированы, передает Синьхуа со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

Больше всего от землетрясения пострадал город город Палу, там погибли 1539 человек.

Ожидается, что все спасательные работы после землетрясения и цунами завершатся 11 октября, но срок спасательной операции может быть продлен в зависимости от фактической ситуации.

Экономический ущерб от землетрясения и цунами составит около 660 млн долларов, однако по мере продолжения поисково-спасательных работ и подсчета ущерба число жертв и пострадавших, а также размер экономических потерь могут еще возрасти.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,9, которое произошло на Гаити, погибли 14 человек. 

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