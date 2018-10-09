Климатологи объявили о начале бабьего лета в Киеве
7 октября в столице потеплело до +20 градусов.
Через две недели после начала метеорологической осени в Киев пришло бабье лето.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +22° (карта)
В воскресенье, 7 октября, в Киеве максимальная температура воздуха достигла почти +20 градусов. А среднесуточная превысила +13 градусов.
"Это значит, что в Киев пришло бабье лето", - говорится в сообщении пресс-службы Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По прогнозам Украинского гидрометцентра, бабье лето продержится не меньше недели, поэтому отопительный сезон в столице начнется во второй половине октября.
Прогноз погоды в Киеве: 9 октября в столице без осадков, температура до +14°.
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