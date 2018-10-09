Климатологи объявили о начале бабьего лета в Киеве

09:39, 9 октября 2018
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7 октября в столице потеплело до +20 градусов.

В Киев ворвалось бабье лето / УНИАН
В Киев ворвалось бабье лето / УНИАН

Через две недели после начала метеорологической осени в Киев пришло бабье лето.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +22° (карта)

В воскресенье, 7 октября, в Киеве максимальная температура воздуха достигла почти +20 градусов. А среднесуточная превысила +13 градусов.

"Это значит, что в Киев пришло бабье лето", - говорится в сообщении пресс-службы Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, бабье лето продержится не меньше недели, поэтому отопительный сезон в столице начнется во второй половине октября.

Прогноз погоды в Киеве: 9 октября в столице без осадков, температура до +14°.

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