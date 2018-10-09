В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +14°

Вечером в столице до +9°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 октября в Киеве без осадков, температура до +14°.

Читайте также Погода на неделю: в Украину вернется бабье лето (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер южный, до 3,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:08, а зайдет в 18:21.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 9 октября, в Украине без осадков, температура до +22°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.