Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +22° (карта)

Теплее всего будет на юге страны.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 октября, в Украине без осадков, температура до +22°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.

На западе Украины без осадков. Температура до +20°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +15°. В центре без осадков, температура до +20°.

Прогноз на 9 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 9 октября — Иоанна Богослова. На Богослова дождь со снегом — в январе трижды будет идти дождь; солнечно и тепло — июнь будет дождливый и холодный. Если на Иоанна Богослова выпадет снег, то зима не задержится.

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