Шторм «Майкл», который грозит США, усилился до урагана
Ураган достигнет побережья Флориды и может усилиться.
Тропический шторм «Майкл», что надвигается на южное побережье США, усилился до урагана первой категории, сообщили в Национальном центре ураганов США.
По прогнозам специалистов, 9 октября ураган достигнет побережья Флориды и может усилиться. Об этом сообщает "Радио свобода".
В США увеличилось число жертв урагана "Флоренс"
Метеорологи предупредили, что в Мексиканском заливе из-за стихии могут образоваться опасные для жизни штормовые волны. Когда ураган доберется до суши, это может привести к блокированию дорог и перебоям с поставкой электроэнергии и воды.
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