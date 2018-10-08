В Киеве завтра до +14°, без осадков
В столице завтра немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 октября в Киеве без осадков, температура до +14°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер южный, до 3,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:08, а зайдет в 18:21.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 9 октября, в Украине без осадков, температура до +22°.
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- Винница+13°... +3°
- Днепр+22°... +7°
- Донецк+22°... +7°
- Житомир+12°... +5°
- Запорожье+22°... +8°
- Ивано-Франковск+19°... +6°
- Киев+10°... +5°
- Кировоград+15°... +7°
- Луганск+22°... +8°
- Луцк+15°... +4°
- Львов+16°... +6°
- Николаев+22°... +7°
- Одесса+22°... +6°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+15°... +3°
- Симферополь+21°... +10°
- Сумы+15°... +5°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+20°... +7°
- Херсон+23°... +7°
- Хмельницкий+13°... +2°
- Черкассы+14°... +4°
- Чернигов+13°... +3°
- Черновцы+19°... +7°
Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+22 °
Влажность:89 %
Давление:762 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:15 %
Восход:07:13
Закат18:40
Видимость:16 км
Фаза луны:
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