В Украине завтра без осадков, в большинстве областей сохранится теплая погода (видеопрогноз)
На юге температура до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 октября, в Украине без осадков, температура до +22°.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.
На западе Украины без осадков. Температура до +20°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +15°. В центре без осадков, температура до +20°.
Согласно народному прогнозу, 9 октября — Иоанна Богослова. На Богослова дождь со снегом — в январе трижды будет идти дождь; солнечно и тепло — июнь будет дождливый и холодный. Если на Иоанна Богослова выпадет снег, то зима не задержится.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +3°
- Днепр+22°... +7°
- Донецк+22°... +7°
- Житомир+12°... +5°
- Запорожье+22°... +8°
- Ивано-Франковск+19°... +6°
- Киев+10°... +5°
- Кировоград+15°... +7°
- Луганск+22°... +8°
- Луцк+15°... +4°
- Львов+16°... +6°
- Николаев+22°... +7°
- Одесса+22°... +6°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+15°... +3°
- Симферополь+21°... +10°
- Сумы+15°... +5°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+20°... +7°
- Херсон+23°... +7°
- Хмельницкий+13°... +2°
- Черкассы+14°... +4°
- Чернигов+13°... +3°
- Черновцы+19°... +7°