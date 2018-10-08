В Украине завтра без осадков, в большинстве областей сохранится теплая погода (видеопрогноз)

16:30, 8 октября 2018
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На юге температура до +22°.

Завтра в Украине будет тепло / УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 октября, в Украине без осадков, температура до +22°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +20°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +15°. В центре без осадков, температура до +20°.

Согласно народному прогнозу, 9 октября — Иоанна Богослова. На Богослова дождь со снегом — в январе трижды будет идти дождь; солнечно и тепло — июнь будет дождливый и холодный. Если на Иоанна Богослова выпадет снег, то зима не задержится.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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