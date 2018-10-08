Мощное землетрясение на Гаити: 14 человек погибли, сотни пострадали (видео)

Землетрясение на Гаити произошло 6 октября.

Сотни людей пострадали в результате землетрясения на Гаити / REUTERS

В результате землетрясения магнитудой 5,9, которое произошло на Гаити, погибли 14 человек.

Читайте также В Китае произошло мощное землетрясение

Еще почти две сотни людей до сих пор находятся на в больницах. Медики говорят, среди пострадавших немало тех, у кого просто от испуга не выдержало сердце, говорится в сюжете ТСН.

Землетрясение произошло 6 октября рядом с городом Пор-де-Пе.

Напомним, по последним данным, в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли 1763 человека. Большинство останков были обнаружены в административном центре региона Центральный Сулавеси - городе Палу, районах Донггала, Сиги и Париги Моунтонг, а также в Пасанг Кау соседней провинции Западный Сулавеси.