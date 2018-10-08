В Центральной Америке 12 человек погибли в результате ливней

Тысячи человек пострадали в результате непогоды.

Центральная Америка пострадала от сильных дождей / REUTERS

12 человек погибли, несколько десятков тысяч пострадали в результате ливней, которые накрыли Никарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемалу, Коста-Рику и некоторые другие страны Центральной Америки.

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Так, 4 человека погибли в Никарагуа. Всего там от ливней пострадало около 13 тысяч человек. Ожидается, что здесь ливни будут идти еще минимум сутки и приведут к наводнениям и оползням, передает Xinhua.

В Гондурасе жертвами стихии стали 6 человек, пострадали почти 7 тысяч. В Сальвадоре в результате ливней по меньшей мере 2 человека погибли, 10 получили ранения.

В Гватемале пропал 11-летний ребенок. А от проливных дождей пострадали почти 3000 человек.

Напомним, город Катания на итальянском острове Сицилия пострадал от наводнения. Затопление вызвали сильные ливни и град.