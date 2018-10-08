Погода на неделю: в Украину вернется бабье лето (карта)

Всю неделю в Украине будет солнечно.

На этой неделе в Украине будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, практически всю неделю в Украине будет тепло и без осадков.

В понедельник в Украине будет солнечно. На юге до +21°, в остальных регионах до +14°...+20°.

Прогноз на 8 октября / УНИАН

Во вторник, 9 октября, в Украине без осадков. На юге до +22°.

Прогноз на 9 октября / УНИАН

В среду, 10 октября, по всей стране будет солнечно. Самая теплая погода будет на юге и востоке - до +21°. В остальных регионах до +20°.

Прогноз на 10 октября / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране +5°…+10°, днем на юге и востоке до +21°.

Прогноз на 11 октября / УНИАН

В пятницу будет солнечно и без осадков. На юге до +22°, в остальных регионах до +21°.

Прогноз на 12 октября / УНИАН

13 и 14 октября в Украине будет тепло и ясно. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +2°, на остальной территории +3°…+9°. Днем температура по стране +15°...+20°. В воскресенье ночью на западе и востоке до +3°, днем в Украине от +16° до +20°.

Прогноз на 13 октября / УНИАН

Прогноз на 14 октября / УНИАН

Народный прогноз

8 октября — Ефросии, Сергея. Ранний снег — на раннюю и теплую весну; если он глубокий, то в следующем году будет хороший урожай. Если в этот день выпадет снег, то зима установится на Михаила (21 ноября). 9 октября — Иоанна Богослова. На Богослова дождь со снегом — в январе трижды будет идти дождь; солнечно и тепло — июнь будет дождливый и холодный.

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10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.

11 октября - Харитонов день, Харитон Именинник, Катальник. Сегодня один из самых неблагополучных дней в году. За сегодняшним днем предки никаких особых погодных примет не запомнили, но относительно октября утверждали: октябрь ходит по краю, выгоняет птиц из рая. В народном календаре 12 октября - день Феофана Милостивого. Погодные приметы подсказывают, если на Феофана много звезд - к сухой осени.

13 октября — Григория и Михаила. Снега нет — зима начнется не скоро. Первый сухой снег обещает хорошее лето. 14 октября — Покрова. Если лист с березы и дуба на Покров упадет чисто — к легкому году, останется — к суровой зиме. Если у вишни листья опадут до 14 октября — зима будет теплой, если же вишня зеленая — зима будет лютая.

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