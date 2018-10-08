Землетрясение и цунами в Индонезии: число жертв превысило 1700 человек
Более 2600 человек остаются в больнице.
По последним данным, в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли 1763 человека.
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Большинство останков были обнаружены в административном центре региона Центральный Сулавеси - городе Палу, районах Донггала, Сиги и Париги Моунтонг, а также в Пасанг Кау соседней провинции Западный Сулавеси. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.
Ожидается, что поисково-спасательная операция завершится 11 октября, однако ее могут продлить на три дня. Также сообщается, что после землетрясения 2632 человека остаются в больнице.
Ранее сообщалось, что число жертв серии землетрясений и цунами в Индонезии возросло до 1424 человек.
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