В пяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:40, 8 октября 2018
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Пожарная опасность сохраняется на юге и востоке Украины.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 8 довтня, в пяти областях Украины ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня.

Сегодня в Киеве без осадков, днем до +17°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 8 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло. В частности, на востоке температура до +19°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +21°.

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