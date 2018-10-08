В пяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность сохраняется на юге и востоке Украины.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 8 довтня, в пяти областях Украины ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 8 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло. В частности, на востоке температура до +19°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +21°.