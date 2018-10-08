Сегодня в Киеве без осадков, днем до +17°

Вечером в столице до +12°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 октября в Киеве без осадков, температура до +17°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:03, а зайдет в 18:28.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 8 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.

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