Сегодня в Киеве без осадков, днем до +17°
Вечером в столице до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 октября в Киеве без осадков, температура до +17°.
В пяти областях Украины сохраняется пожарная опасность
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,1 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:03, а зайдет в 18:28.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 8 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+13°... +3°
- Днепр+22°... +7°
- Донецк+22°... +7°
- Житомир+12°... +5°
- Запорожье+22°... +8°
- Ивано-Франковск+19°... +6°
- Киев+10°... +5°
- Кировоград+15°... +7°
- Луганск+22°... +8°
- Луцк+15°... +4°
- Львов+16°... +6°
- Николаев+22°... +7°
- Одесса+22°... +6°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+15°... +3°
- Симферополь+21°... +10°
- Сумы+15°... +5°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+20°... +7°
- Херсон+23°... +7°
- Хмельницкий+13°... +2°
- Черкассы+14°... +4°
- Чернигов+13°... +3°
- Черновцы+19°... +7°
Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+22 °
Влажность:89 %
Давление:762 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:15 %
Восход:07:13
Закат18:40
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей