Сегодня в Киеве без осадков, днем до +17°

08:30, 8 октября 2018
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Вечером в столице до +12°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 октября в Киеве без осадков, температура до +17°.

В пяти областях Украины сохраняется пожарная опасность

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:03, а зайдет в 18:28.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 8 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.

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