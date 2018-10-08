В Украине сегодня без осадков, местами температура до +21° (карта)
По всей стране будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 8 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.
В пяти областях Украины сохраняется пожарная опасность
На востоке без осадков, температура до +19°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +21°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +21°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +17°. В центре без осадков, температура до +19°.
Согласно народному прогнозу, 8 октября — Ефросии, Сергея. Ранний снег — на раннюю и теплую весну; если он глубокий, то в следующем году будет хороший урожай. Если в этот день выпадет снег, то зима установится на Михаила (21 ноября). Когда на Ефросию теплая погода, то еще тепло продлится три недели.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +3°
- Днепр+22°... +7°
- Донецк+22°... +7°
- Житомир+12°... +5°
- Запорожье+22°... +8°
- Ивано-Франковск+19°... +6°
- Киев+10°... +5°
- Кировоград+15°... +7°
- Луганск+22°... +8°
- Луцк+15°... +4°
- Львов+16°... +6°
- Николаев+22°... +7°
- Одесса+22°... +6°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+15°... +3°
- Симферополь+21°... +10°
- Сумы+15°... +5°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+20°... +7°
- Херсон+23°... +7°
- Хмельницкий+13°... +2°
- Черкассы+14°... +4°
- Чернигов+13°... +3°
- Черновцы+19°... +7°