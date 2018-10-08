В Украине сегодня без осадков, местами температура до +21° (карта)

08:08, 8 октября 2018
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По всей стране будет солнечно.

В Украине сегодня будет тепло / УНИАН
В Украине сегодня будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 8 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.

В пяти областях Украины сохраняется пожарная опасность

На востоке без осадков, температура до +19°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +21°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +21°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +17°. В центре  без осадков, температура до +19°.

Прогноз на 8 октября / УНИАН
Прогноз на 8 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 октября — Ефросии, Сергея. Ранний снег — на раннюю и теплую весну; если он глубокий, то в следующем году будет хороший урожай. Если в этот день выпадет снег, то зима установится на Михаила (21 ноября). Когда на Ефросию теплая погода, то еще тепло продлится три недели.

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