Португалию накрыли масштабные лесные пожары (фоторепортаж)

19:06, 7 октября 2018
180
0

Сотни людей эвакуировали.

В Португалии масштабные пожары накрыли национальный парк в районе Кашкайша и Синтра возле столицы Португалии - Лиссабона.

Об этом сообщает Reuters.

К тушению масштабного пожара привлечены более 700 пожарных, а также шесть летательных аппаратов, которые осуществляют водные бомбардировки. В результате распространения огня 18 пожарных получили легкие ранения.

Португалия в огне: пожары охватили более тысячи гектаров леса

Отмечается, что спасатели провели эвакуацию трех сотен людей в ночь на 7 октября. Однако в воскресенье погода способствовала пожарным в тушении огня. С одного из районов эвакуировали еще полсотни человек.

По сообщениям местных властей, сейчас есть два активных фронта пожара, с которыми борются сотрудники спасательных служб.

Напомним, одни из крупнейших пожаров в истории Португалии произошла в прошлом году. Тогда в течение двух волн пожаров погибли 114 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра до +14°, без осадков В Киеве завтра до +14°, без осадков
В Украине завтра без осадков, в большинстве областей сохранится теплая погода (видеопрогноз) В Украине завтра без осадков, в большинстве областей сохранится теплая погода (видеопрогноз)
Погода на неделю: в Украину вернется бабье лето (карта) Погода на неделю: в Украину вернется бабье лето (карта)
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +21° (карта) В Украине сегодня без осадков, местами температура до +21° (карта)
Португалию накрыли масштабные лесные пожары (фоторепортаж) Португалию накрыли масштабные лесные пожары (фоторепортаж)
Прогноз погоды: завтра вся Украина под властью "бабьего лета" (карта) Прогноз погоды: завтра вся Украина под властью "бабьего лета" (карта)
Стихийное бедствие в Индонезии: количество жертв превысило 1600 человек (видео) Стихийное бедствие в Индонезии: количество жертв превысило 1600 человек (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
91 %
760 мм
4.2 м/с
31 %
Лента новостей