Португалию накрыли масштабные лесные пожары (фоторепортаж)
Сотни людей эвакуировали.
В Португалии масштабные пожары накрыли национальный парк в районе Кашкайша и Синтра возле столицы Португалии - Лиссабона.
Об этом сообщает Reuters.
К тушению масштабного пожара привлечены более 700 пожарных, а также шесть летательных аппаратов, которые осуществляют водные бомбардировки. В результате распространения огня 18 пожарных получили легкие ранения.
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Отмечается, что спасатели провели эвакуацию трех сотен людей в ночь на 7 октября. Однако в воскресенье погода способствовала пожарным в тушении огня. С одного из районов эвакуировали еще полсотни человек.
По сообщениям местных властей, сейчас есть два активных фронта пожара, с которыми борются сотрудники спасательных служб.
Напомним, одни из крупнейших пожаров в истории Португалии произошла в прошлом году. Тогда в течение двух волн пожаров погибли 114 человек.
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